США заявили о немедленном прекращении участия в Зеленом климатическом фонде ООН

Соединенные Штаты незамедлительно отказываются от финансирования Зеленого климатического фонда ООН. Об этом на брифинге для журналистов в Белом доме заявил глава Федерального агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Комментируя решение президента Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, Прюитт пояснил, что такие поставленные цели, как сокращение выбросов парниковых газов на 26-28 процентов — недостижимы. Чиновник напомнил, что ранее США внесли в Зеленый фонд три миллиарда долларов.

По его словам, администрация президента в настоящее время обсуждает с Министерством юстиции дальнейшие шаги по формальному выходу из Парижского соглашения, и окончательный выход займет несколько недель. «Но что касается Зеленого фонда, то это случится сейчас же», — заявил Прюитт.

Зеленый климатический фонд был создан как инструмент для выполнения Парижского соглашения по климату. В него страны-участницы согласились к 2020 году внести 100 миллиардов долларов.

1 июня Дональд Трамп постановил, что США выходят из Парижского соглашения, объяснив, что выполнение этих договоренностей может принести убытки для страны.

Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Оно должно прийти на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В соответствии с положениями протокола, развитые страны и страны с переходной экономикой должны сократить или стабилизировать выбросы вредных для окружающей среды парниковых газов.