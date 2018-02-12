Де Ниро диагностировал у США безумие

Голливудский актер Роберт Де Ниро раскритиковал климатическую политику президента США Дональда Трампа, посетовав на то, что власти не верят в глобальное потепление. Артист выступил на Мировом правительственном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Fox News в понедельник, 12 февраля.

«Я говорю о собственной стране, Соединенных Штатах Америки. Мы не любим называть ее отсталой, поэтому давайте скажем, что мы страдаем временным безумием», — заявил Де Ниро.

Издание отмечает, что актера возмутило высказывание главы Агентства по охране окружающей среды США Скотта Прюитта, предположившего, что глобальное потепление может послужить на благо человечеству.

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В декабре 2017 года Трамп пожаловался на холодную погоду на восточном побережье США и понадеялся, что «старое доброе глобальное потепление» изменит климат в лучшую сторону.

В августе Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату. Оно было заключено в 2015 году и предусматривает выделение 100 миллиардов долларов развивающимся странам для решения климатических проблем. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который был принят в 1997 году.

Роберт Де Ниро — американский актер и продюсер. Он снялся в таких фильмах, как «Таксист», «Злые улицы», «Славные парни».

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