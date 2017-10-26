Культура
 

Роберт Де Ниро-старший сочинял порнорассказы для нефтяного барона

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Роберт Де Ниро-старший
Роберт Де Ниро-старший

Отец американского актера Роберта Де Ниро зарабатывал на жизнь, сочиняя порнографические рассказы по заказу нефтяного магната Роя Джонсона из штата Оклахома. Бизнесмен использовал произведения писателя для личного чтения, пишет New York Post.

Отмечается, что вместе с Робертом Де Ниро-старшим над эротическими историями также работали Генри Миллер, Лоренс Даррел и Анаис Нин. Джонсон, которого прозвали нефтяным бароном, выплачивал писателям по доллару за страницу.

О занятии Де Ниро стало известно после того, как книжный сайт AbeBooks продал принадлежащую Джонсону коллекцию из 82 порнорассказов (около 1200 страниц) за 9,5 тысячи долларов.

Предыдущие владельцы коллекции предположили, что бизнесмен нанял для рассказов Анаис Нин, но женщина «устала от бесконечных запросов Джонсона на бесчувственную эротику и поэтому привлекла к работе своих друзей и коллег».

Роберт Де Ниро-старший скончался в 1993 году от рака. Он наиболее известен тем, что писал картины в жанре абстрактного экспрессионизма.

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