Лимонова оштрафовали за митинг против капитализма

Русского писателя Эдуарда Лимонова оштрафовали за нарушение правил организации митингов и демонстраций. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает «Интерфакс».

Такое решение вынесла судья Алеся Орехова. «Признать Савенко (Лимонова) виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении") и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», — говорится в постановлении.

Лимонов был задержан в Москве 23 сентября во время несанкционированной акции «Антикапитализм-2017». «Я не отрицаю, что я вышел. Я убежденный социалист. Я никаких лозунгов не выкрикивал. У меня слабый голос», — заявил литератор в суде.

Эдуард Лимонов — лидер незарегистрированной партии «Другая Россия». Он известен как автор таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».