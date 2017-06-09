Эдуард Лимонов стал персоной нон грата в Азербайджане

Русский писатель Эдуард Лимонов попал в черный список Министерства иностранных дел Азербайджана. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает «Интерфакс».

Лимонова объявили персоной нон грата из-за визита в Нагорный Карабах.

«Вопрос Лимонова рассмотрен. Незаконное посещение им оккупированных территорий Азербайджана нашло свое подтверждение», — заявил официальный представитель МИД страны Хикмет Гаджиев.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль силой, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии. В Баку посещение территории считается нарушением государственной границы.

Эдуард Лимонов — автор таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».