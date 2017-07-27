Эдуард Лимонов поведал о покушениях на свою жизнь

Русский писатель Эдуард Лимонов заявил, что на его жизнь было совершено несколько покушений. Об этом он написал в своем «Живом Журнале» в четверг, 27 июля.

В посте с заголовком «Попытки угробить меня» литератор приводит заключение из автосервиса, где диагностировали его машину после того, как его водитель не смог затормозить и попал в аварию.

«Короче, внешние факторы механически воздействовали на наши тормоза. Это как раз уголовное преступление», — сообщил Лимонов. Писатель добавил, что уже подал заявление в прокуратуру с просьбой о расследовании и возбуждении уголовного дела.

Писатель также описал еще один случай посягательства на его жизнь.

По его словам, в среду он ехал на интервью, когда возникла аварийная ситуация. «При въезде в улицу Знаменка вдруг откуда не возьмись нас атаковал КамАЗ. В результате снесены оба левые крылья автомобиля "форд", снесено зеркало. Такие вот дела», — посетовал он (орфография и пунктуация автора сохранены).

«В свете уже произошедших автомобильных происшествий я и мои товарищи склонны считать и КамАЗ неслучайно возникшим. Я, кстати, никогда не сижу в автомобиле с левой стороны, вчера сидел именно с левой», — добавил Лимонов.

Писатель подчеркнул, что он жив и здоров.

Эдуард Лимонов — автор таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».