Париж ответил Трампу

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал президента США Дональда Трампа, отреагировавшего на протесты в Париже, не вмешиваться во внутренние дела республики. Об этом сообщает Daily Mail.

«Мы не участвуем во внутренней американской политике и хотим, чтобы к нам относились взаимно. Я говорю это Дональду Трампу, и президент Франции [Эммануэль Макрон] говорит тоже: оставь нашу нацию», — сказал министр в ходе выступления по телевидению.

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Трамп, комментируя манифестации во французской столице, посоветовал властям республики отказаться от Парижского соглашения по климату и снизить налоги. Это уже второй за последние дни случай, когда американский лидер увязывает тему протестов во Франции с мнением об ошибочности Парижского соглашения.

Протесты во Франции, сопровождающиеся беспорядками, стычками с полицией и массовыми арестами, продолжаются с октября. Акции были вызваны планами правительства повысить налоги на бензин, однако не прекратились и после того, как власти объявили о введении моратория на рост тарифов.

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