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В Париже начали сооружать баррикады

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Протестующие в Париже начали сооружать баррикады, сообщают пользователи Twitter, публикующие многочисленные фотографии и видеозаписи с места событий. Во французской столице и других городах республики продолжаются антиправительственные протестные акции движения «Желтые жилеты», выступающего против планов властей повысить цены на топливо.

Репортер издания Explicite также публикует кадры, на которых запечатлены беспорядки, погромы и столкновения между демонстрантами и полицейскими.

The Guardian сообщает, что если в районе Елисейского дворца ситуация относительно спокойная, то в других районах Парижа полиции приходится применять спецсредства для разгона протестующих: в ход идут водометы, слезоточивый газ, дубинки и щиты. Есть информация о 30 пострадавших.

По данным МВД Франции, в манифестациях по всей стране участвуют более 30 тысяч человек, число задержанных достигло 700. В столице власти насчитали две тысячи демонстрантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон пока не высказывался о происходящем в стране.

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