Во Франции объявили чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Об этом в понедельник, 10 декабря, он заявил в эфире BFMTV.

Глава государства призвал протестующих к спокойствию и порядку. Макрон анонсировал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата, а премия, которая полагается работникам по итогам года, не будет облагаться налогами.

Материалы по теме Костры революции Французы громят Париж и хотят сменить власть. В городе баррикады и бронетехника

Президент Пятой республики также заявил, что крупнейшие предприятия страны и богатые граждане должны помочь государству преодолеть сложившийся кризис. Он пообещал собрать на неделе представителей компаний и принять некое решение по этому вопросу.

Его собственные предложения по этому поводу будут представлены в парламент во вторник, 11 декабря, премьер-министром. Макрон пообещал, что не собирается возвращать так называемый налог на богатство — по его мнению, из-за этого сбора страна лишается налоговых резидентов и, следовательно, инвестиций в экономику.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей. На фоне протестов французской экономике предрекли замедление роста. Также было подсчитано, что с начала беспорядков убытки страны превысили миллиард евро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!