«Желтые жилеты» ответили мобилизацией на чрезвычайное положение во Франции

Введение режима чрезвычайного положения во Франции не остановит акции протеста «желтых жилетов». Такое мнение в своем Twitter высказал лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

«Президент думает, что раздачи денег будет достаточно, чтобы успокоить нынешнее бурное возмущение народа. В заявлениях Макрона не было ничего, что касалось бы безработных, людей с частичной занятостью, пенсионеров, госслужащих, студентов, — написал он. — Пятый акт гражданской революции в предстоящую субботу станет временем большой мобилизации народа».

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С подобным утверждением также выступил глава одного из ведущих профсоюзов Франции — Всеобщая конфедерация труда Филипп Мартинез. «Президент ничего не понял. Он не хочет понимать гнев, который в последние недели стал выражаться еще сильнее, — передает ТАСС. — Дверь, таким образом, закрыта и мы вместе с "желтыми жилетами" призываем к мобилизации».

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Он призвал протестующих к порядку и анонсировал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.

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