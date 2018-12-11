Французы разочаровались в «желтых жилетах» и поддержали Макрона

Большинство французов (54 процента) поддерживают экономические меры президента Франции Эммануэля Макрона, призванные остановить протесты «желтых жилетов». Об этом сообщает издание LCI со ссылкой на данные социологического опроса.

Опрошенные отмечают, что предложенные французским лидером варианты урегулирования ситуации с массовыми беспорядками полностью отвечают требованиям демонстрантов. Другая часть граждан настаивает на необходимости продолжать протесты.

Почти половина респондентов положительно оценили обращение Макрона к нации (36 процентов — «скорее положительно», 13 процентов — «положительно). Каждый пятый назвал его выступление совсем неубедительным, около трети остались не удовлетворены предложенными мерами. Отдельными пунктами в выступлении главы государства довольны от 60 до 78 процентов французов.

Отмечается, что в настоящий момент движение «желтых жилетов» поддерживают 66 процентов граждан, в то время как 34 процента выступают против него. Процент сторонников правительства увеличился на четыре пункта по сравнению с данными от 6 декабря, пишет LCI.

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В понедельник, 10 декабря, Макрон выступил в эфире телеканала BFMTV и объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране. Французский лидер анонсировал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата, а премия по итогам года не будет облагаться налогами.

Позднее лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон высказал мнение, что «желтые жилеты» не прекратят протесты. По его мнению, президент Франции захотел успокоить бурное возмущение народа «раздачей денег» и обошел вниманием проблемы безработных, людей с частичной занятостью, пенсионеров, госслужащих и студентов.

Беспорядки во Франции продолжаются с середины октября. Недовольство жителей страны вызвала новость о повышении налога на бензин.

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