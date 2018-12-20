Путин ответил на вопрос о своей женитьбе

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос о своей женитьбе. Видеотрансляцию мероприятия ведет ТАСС в четверг, 20 декабря.

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«Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать», — сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Президент в свою очередь спросил у представителя СМИ, состоит ли он в браке. Журналист сказал, что женат и не жалеет. «Он женат и хочет, чтобы мне было точно так же, как ему», — добавил Путин.

Владимир Путин в течение 30 лет состоял в браке с Людмилой Путиной. В начале июня 2013 года они объявили о разводе. У них две дочери — Мария и Екатерина.

В апреле 2016 года президент в ходе прямой линии рассказал, что сохранил добрые отношения с бывшей супругой. Он также добавил, что она довольна своей жизнью.

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