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Трамп допустил причастность Путина к отравлениям

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным факт причастности российского лидера Владимира Путина к заказным убийствам. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBC.

На вопрос журналистки Лесли Стал, считает ли он Путина причастным к политическим убийствам и отравлениям, Трамп ответил: «Вероятно, он причастен». Американский лидер подчеркнул: «Вероятно». После этого репортер отметила, что Москве «не стоит этого делать (заниматься политическими убийствами — прим. «Ленты.ру»)», с чем Трамп согласился. «Конечно, им [русским] не следует так поступать», — сказал он.

В том же интервью глава Белого дома заявил, что китайское вмешательство в американские выборы опаснее российского.

Москву обвиняют в организации покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери в марте. Исполнителями преступления, по версии Лондона, были сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов. Отмечалось, что это их вымышленные имена.

Западные страны, в том числе США, поддержали версию Лондона о том, что нападение было совершено с применением нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатываемого в СССР. Россия все обвинения отвергает, указывая на их бездоказательный характер. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) также не смогла определить происхождение вещества, от которого пострадали Скрипали.

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