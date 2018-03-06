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Кремль отреагировал на обвинения в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ

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Сергей Скрипаль

В Кремле не удивлены, что за рубежом увидели российский след в деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» во вторник, 6 марта.

«Собственно, что называется, "долго себя ждать не заставили", говоря по-русски», — сказал Песков, комментируя появившиеся мнения о причастности российских граждан к инциденту со Скрипалем.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль не располагает данными о том, с чем может быть связан инцидент вокруг экс-полковника ГРУ. «Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий, я не буду это повторять. Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но тем не менее мы не располагаем информацией, что могло стать причиной и чем занимался этот человек, с чем это может быть связано», — отметил Песков.

5 марта Сергея Скрипаля, ранее осужденного в Москве за госизмену, доставили в больницу британского города Солсбери с подозрением на отравление. Вместе с ним была также госпитализирована женщина. По информации местного издания Devon Online, Скрипаль и его спутница, предположительно, отравились фентанилом (применяется как анальгетик в анестезиологии).

Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на 10 россиян-агентов российских спецслужб.

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