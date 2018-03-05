Путин рассказал об активной работе шпионов в России

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников ФСБ эффективно пресекать попытки разведок других стран получить доступ к информации политического, экономического и оборонного характера. Соответствующее заявление он сделал на заседании коллегии силового ведомства в понедельник, 5 марта, сообщает сайт Кремля.

«Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб», — сказал Путин.

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Глава государства также поставил перед ФСБ задачу усилить защищенность информационного пространства России от киберугроз. По его словам, для этого необходимо совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о попытках Вашингтона вмешаться в президентские выборы в России. Он подчеркнул, что всеми случаями «плотно и эффективно занимаются наши другие соответствующие структуры». В свою очередь, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что США хотят представить нелегитимными предстоящие выборы главы государства.

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