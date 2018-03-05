МИД увидел несущих хаос в Россию американцев

Москва фиксирует попытки США вмешаться в выборы президента России. Об этом заявил в понедельник, 5 марта, замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Подобные устремления явно прослеживаются и в ходе нынешней предвыборной кампании. Это МИД фиксирует, этим плотно и эффективно занимаются наши другие соответствующие структуры», — сказал он на заседании временной комиссии Совета Федерации по противодействию вмешательства в дела России.

Замминистра указал, что политика Вашингтона «под маркой демократизации, только за последние 20 лет вызвала хаос, войны и полный развал в целом ряде государств». «Отдельные горячие головы в США, судя по всему, хотят проделать с Россией [то же самое], считая нас основной угрозой своему глобальному доминированию», — добавил он.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США необходимо предоставить документы в связи с обвинением российских граждан и организаций во вмешательстве в американские выборы.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.

13 февраля Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы.

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