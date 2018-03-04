Путин отказался выдавать США обвиненных во вмешательстве в американские выборы

Россия не будет выдавать США своих граждан, обвиненных во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Об этом в интервью NBC News заявил президент России Владимир Путин.

«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», — ответил российский лидер на вопрос, готова ли Москва выдать США своих граждан.

«Российские граждане, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России», — подчеркнул Путин. «А что они делали конкретно, я понятия не имею», — добавил российский президент.

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Он призвал американскую сторону поделиться материалами, доказывающими вину россиян. «Если они даже сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги об этом рассказывают. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы, детали и данные, мы их изучим», — указал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Вашингтону следует направить официальный запрос в связи с обвинением российских граждан и организаций во вмешательстве в американские выборы 2016 года. «При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, хорошо образованные люди должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство. Дайте нам официальный запрос по официальным каналам, а не через прессу с воплями в Конгрессе США», — подчеркнул российский президент.

13 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Главные обвиняемые — российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге «Агентство интернет-исследований». Позднее в российском МИД назвали обвинения абсурдом, выразив недоумение, как 13 человек смогли обыграть спецслужбы с многомиллиардным бюджетом и новейшими разработками и технологиями.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.

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