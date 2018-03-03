Путин потребовал от США предоставить документы о «российском вмешательстве»

Президент России Владимир Путин заявил, что США следует направить официальный запрос в связи с обвинением российских граждан и организаций во вмешательстве в американские выборы. Свою позицию он высказал во время интервью NBC News, отрывок из которого был размещен на сайте телеканала.

«Я должен сначала посмотреть, что они сделали, дайте нам эти материалы, предоставьте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к Конгрессу, хорошо образованные люди должны понимать, что мы в России не можем преследовать никого, кто не нарушал российское законодательство, — заявил он. — Дайте нам официальный запрос по официальным каналам, а не через прессу с воплями в конгрессе США».

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.

13 февраля Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в американские выборы. Главные обвиняемые — российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге «Агентство интернет-исследований». Позднее в российском МИД назвали обвинения абсурдом, выразив недоумение, как 13 человек смогли обыграть спецслужбы с многомиллиардным бюджетом и новейшими разработками и технологиями.

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