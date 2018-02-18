В США нашли отличия между своим вмешательством в чужие выборы и российским

Бывший агент ЦРУ и научный эксперт по деятельности ведомства не сочли предполагаемое российское вмешательство в американские выборы чем-то необычным, поскольку, по их словам, США регулярно занимались тем же. Об этом пишет The New York Times.

«Если вы спросите офицера разведки, нарушают ли русские какие-то правила или делают что-то странное, ответ будет — нет, совсем нет», — говорит бывший агент Стивен Холл (Steven Hall), руководивший «российскими операциями» в ведомстве.

Профессор Лок Джонсон, занимавшийся обучением будущих разведчиков и расследованием деятельности ЦРУ в Конгрессе, назвал действия России киберверсией того, чем долгие годы занимались США. «Мы занимались такими вещами с момента основания ЦРУ в 1947 году, использовали плакаты, брошюры, почтовые рассылки, баннеры и прочее, размещали ложную информацию в иностранных газетах», — рассказал он.

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В частности, США вмешивались в выборы на Балканах, в Ираке и Афганистане, а также поддержали Бориса Ельцина на выборах в России в 1996 году. Тогда американский президент Билл Клинтон простимулировал выдачу России кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере 10 миллиардов долларов и предоставил политических консультантов.

При этом и Холл, и Джонсон считают, что действия США по отношению к другим странам, а также России по отношению к США неравнозначны. Если целью американской разведки была помощь в развитии демократии, то российские спецслужбы, напротив, пытаются подорвать демократический строй, подчеркивают они.

16 февраля офис спецпрокурора Мюллера опубликовал список россиян, причастных к вмешательству в американские выборы 2016 года. В списке оказалось 13 фамилий и организаций, главными обвиняемыми стали российский бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований.

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