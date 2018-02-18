В Германии назвали главную мировую угрозу

Самая большая проблема, угрожающая мировой стабильности — кибернападения, считает министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она заявила в эфире телеканала CNBC.

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По ее словам, недавние хакерские атаки NotPetya и WannaCry показали, что кража деликатных и личных данных становится способом подрыва деятельности компаний и правительств во всем мире — это, пояснила она, превращается в то, что часто называют информационной войной.

«Любые враги, которых вы можете вообразить, даже ИГ (группировка "Исламское государство" запрещена в России — прим. "Ленты.ру") используют киберпространство для борьбы против нас», — сказала фон дер Ляйен. В кулуарах Мюнхенской конференции она отметила, что предстоящее десятилетие станет периодом усиления защиты информации.

Многие крупные случаи кибератак в мире нередко приписывают россиянам — к примеру, последнее хакерское нападение на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. В октябре 2016 года американская разведка официально возложила на Россию ответственность за взломы и утечку конфиденциальной информации политического характера, связанной с выборами президента США.

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