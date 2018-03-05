Песков отреагировал на попытки вмешательства США в выборы президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал некорректным комментировать заявление МИД РФ о внешнем влиянии на российские выборы. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 5 марта.

«А то, что США имеют богатую традицию вмешательства во внутренние дела и в электоральные процессы во многих странах мира, включая и нашу страну, это ни для кого не секрет и это даже признавалось самими американцами», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле расценивают такую попытку.

Ранее в понедельник замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил о попытках Вашингтона вмешаться в президентские выборы в России. Он подчеркнул, что всеми случаями «плотно и эффективно занимаются наши другие соответствующие структуры». В свою очередь, глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что США хотят представить нелегитимными предстоящие выборы главы государства.

В конце июня Андрей Климов сообщил, что число попыток вмешательства во внутренние дела РФ извне настолько велико, что из них можно составить своеобразную «черную книгу».

14 июня в верхней палате парламента была создана временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Москвы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!