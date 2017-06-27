В Совфеде заговорили о «черной книге» попыток вмешательства в дела России

Число попыток вмешательства во внутренние дела России извне настолько велико, что из них можно составить своеобразную «черную книгу». Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает «Российская газета» во вторник, 27 июня.

По мнению сенатора, только на основе действий США можно составить внушительный том или даже многотомник.

Исследование, полагает он, поможет просвещению рядовых граждан, а также пригодится народным избранникам. «Эта книга будет полезной для подготовки законодательных предложений, мы тем самым будем смотреть на инструментарий наших оппонентов и отрабатывать более надежные методы защиты», — сказал Климов в ходе заседания временной комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

В частности, можно изучить попытки вмешательства зарубежных стран в выборы президента России 2000 года, отметил сенатор. Кроме того, по его словам, во время второй чеченской войны большую активность проявили «некоторые южные государства».

Временная комиссия по противодействию вмешательства во внутренние дела России была создана при верхней палате парламента 14 июня. В ее основные функции входит изучение состояния международного права в указанной области, мониторинг деятельности иностранных государств, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства.

О планах создания органа стало известно в начале июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил, что интерес парламентариев к этой проблеме оправдан.