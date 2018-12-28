Лондон опроверг заявление о возвращении российских дипломатов и выдал им визы

Британия опровергла информацию о договоренности с Москвой восстановить численность диппредставительств в столицах. Об этом заявили в МИД королевства, передает РИА Новости.

Как сообщает агентство, в Лондоне пояснили, что позиция Великобритании по дипломатическому присутствию России в стране остается неизменной.

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Ранее 28 декабря посол России в Лондоне Александр Яковенко рассказал, что страны начнут восстанавливать численность дипмиссий в столицах с января 2019 года. Он отметил, что будет восстановлена половина численности дипломатов.

После опровержения от британской стороны Яковенко уточнил, что Москва и Лондон впервые после инцидента в Солсбери выдали на взаимной основе «некоторое количество» виз будущим сотрудникам дипломатических представительств, передает ТАСС.

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил ответственность за произошедшее на российские спецслужбы и выслал российских дипломатов-«разведчиков». Москва все обвинения отвергла и ответила зеркально.

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