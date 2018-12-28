Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

Россия и Великобритания начнут восстанавливать численность дипмиссий в столицах с января 2019 года. Такое заявление сделал российский посол в Лондоне Александр Яковенко в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», — сказал он. Яковенко отметил, что не уверен в возвращении к работе всех сотрудников. В то же время он добавил, что «половина посольства будет восстановлена».

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Как пишет агентство, переговоры о частичном восстановлении состава диппредставительств начались ранее в декабре, однако процесс идет медленно из-за задержек с британской стороны.

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон возложил ответственность за произошедшее на российские спецслужбы и выслал российских дипломатов-«разведчиков». Москва все обвинения отвергла и ответила зеркально.

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