Шведского дипломата выслали из России

Россия выслала шведского журналиста и дипломата Калле Книйвиля, занимавшего должность атташе по культуре при посольстве Швеции. Об этом сообщила газета Expressen.

Решение о высылке стало ответным шагом на отказ двум российским дипломатам в выдаче шведской визы. По информации издания, шведские службы отказали им якобы из-за связей с российскими спецслужбами.

До того как занять должность в посольстве, Книйвиля работал в газете Sydsvenska, был московским корреспондентом финской газеты Kansan Uutiset и специализировался на тематике России: он написал четыре книги о современной российской политике, одну из которых посвятил президенту Владимиру Путину, а другую — присоединению Крыма.

В марте 2018 года Швеция выслала ряд российских дипломатов из солидарности с другими западноевропейским странами. Мера была принята после обвинений России в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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