Секретный российский город из дела Скрипалей перестал быть секретным

Город Шиханы в Саратовской области, упоминавшийся в расследовании о покушении в Великобритании на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, потерял статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Об этом в репортаже из данного населенного пункта сообщает «Новая газета».

Уточняется, что статус ЗАТО снят только с Шихан-1 — непосредственно самого города. Военный городок Шиханы-2, также известный как Вольск-18, сохранил пропускной режим и по-прежнему охраняется военнослужащими. Там находится 33-й центральный НИИ Минобороны, изучающий области радиационной, химической и биологической защиты.

ЗАТО Шиханы упразднили по указу президента России Владимира Путина, изданному в июле прошлого года.

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