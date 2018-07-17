Секретный российский город из «дела Скрипалей» решили ликвидировать

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области решено упразднить. Указ о роспуске поселения, которое упоминалось в «деле Скрипалей» как место создание яда «Новичок», подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступит в силу с 1 января 2019 года.

Для решения задачи Саратовской области выделят дополнительно 33,2 миллиона рублей в 2019 году и 30,6 миллиона — в 2020-м.

В апреле британская газета The Times, ссылаясь на разведку, написала, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравились бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, произведено в Шиханах.

Город Шиханы был преобразован в ЗАТО в 1997 году указом занимавшего тогда пост президента России Бориса Ельцина. Там расположен 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны России — головной НИИ в Вооруженных силах по проблемам радиационной, химической и биологической защиты.

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