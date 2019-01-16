Британия запрашивала доступ к арестованному в России американскому шпиону

Посольство Британии запрашивало у российских властей доступ к арестованному в Москве по обвинению в шпионаже американцу Полу Уилану. Об этом сообщает РИА Новости.

«3 января Великобритания официально запросила у российских властей консульский доступ к господину Уилану», — заявили агентству в пресс-службе диппредставительства. По его информации, спустя два дня Министерство иностранных дел России подтвердило получение запроса.

Для каких целей британские дипломаты хотели пообщаться с Уиланом, не уточняется.

Ранее 16 января глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что арестанта посещал посол США Джон Хантсман. Американское диппредставительство направило еще один запрос, который будет удовлетворен. Он добавил, что 16 января с Уиланом должен увидеться посол Ирландии.

Уилана задержали в Москве 28 декабря. Мужчину взяли с поличным при получении носителя с информацией, представляющей государственную тайну. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»), санкция статьи предполагает до 20 лет лишения свободы.

Уилан, кроме американского, имеет гражданства Ирландии, Великобритании и Канады.

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