У задержанного за шпионаж гражданина четырех стран нашли судимость

Задержанный в России по подозрению в шпионаже бывший морской пехотинец США Пол Уилан был ранее судим. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, Уилана осудили за попытку кражи у правительства США более десяти тысяч долларов во время службы в Ираке в 2006 году. Также его обвинили в использовании чужого номера социального страхования для доступа к курсам, завершение которых помогает повысить звание и зарплату, но позже трибунал не признал его виновным в этом.

Кроме того, Уилан выписывал чеки на шесть тысяч долларов без достаточных средств на счете. Помимо этого, военный суд обвинил его в том, что он не сообщил о своем отпуске три раза и дважды отсутствовал в своем подразделении, однажды — в течение двух дней. Из-за обвинений в январе 2008 года Уилана уволили из Вооруженных сил США после 14 лет службы за «ненадлежащее поведение» и разжаловали в рядовые.

Также один из знакомых мужчины рассказал, что тот получил паспорта четырех стран, чтобы выиграть в соревновании с сестрой. По его словам, для Уилана это была своеобразная «игра».

Уилан задержан в Москве 28 декабря. Отмечается, что мужчину взяли с поличным при получении носителя с информацией, представляющей государственную тайну. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»), санкция статьи предполагает до 20 лет лишения свободы.

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