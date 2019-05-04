Партия Мэй показала худший результат на региональных выборах за 24 года

Правящая Консервативная партия Великобритании, лидером которой является действующий премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй, потеряла более 1300 мест в результате региональных выборов в стране. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает Sky News.

Уточняется, что тори потеряли контроль над 49 местными советами из 248. По замечанию телеканала, это худший их результат с 1995 года. В свою очередь лейбористы также потеряли 86 мест и шесть советов.

По мнению Мэй и лидера оппозиции Джереми Корбина, подобные результаты могут быть следствием «тупика» в ситуации с Brexit.

Премьер также назвала результат сложным для своей фракции. Отмечается, что во время конференции консерваторов в Уэльсе один из присутствующих выкрикнул в ее адрес: «Почему вы не уходите в отставку? Вы нам не нужны».

12 апреля сообщалось, что убытки ведущих британских компаний от выхода из состава Евросоюза могут составить 348 миллионов фунтов (455 миллионов долларов) в том случае, если Brexit состоится без сделки с Брюсселем. Среди них — Royal Bank of Scotland, банк HSBC и фармацевтическая компания AstraZeneca.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису. В начале апреля Лондону удалось договориться с Брюсселем об отсрочке до 31 октября. За это время стороны должны будут разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия выхода Великобритании из ЕС. В противном случае будет применен вариант Brexit без сделки.

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