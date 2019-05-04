Мир
 
Последние новости
SpaceX запустила корабль Dragon к МКС
Стало известно о госпитализации пассажиров с упавшего в реку Boeing 737
Трамп «пошутил» с Путиным на важную тему и попал под шквал критики
В Киеве порассуждали о становлении украинцев вассалами России
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Актриса из «Игры престолов» поделилась впечатлениями от финала сериала
Европе указали на вседозволенность Москвы
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
Новости партнеров

Партия Мэй показала худший результат на региональных выборах за 24 года

Перейти в «Мою Ленту»
Тереза Мэй

Правящая Консервативная партия Великобритании, лидером которой является действующий премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй, потеряла более 1300 мест в результате региональных выборов в стране. Об этом в субботу, 4 мая, сообщает Sky News.

Уточняется, что тори потеряли контроль над 49 местными советами из 248. По замечанию телеканала, это худший их результат с 1995 года. В свою очередь лейбористы также потеряли 86 мест и шесть советов.

По мнению Мэй и лидера оппозиции Джереми Корбина, подобные результаты могут быть следствием «тупика» в ситуации с Brexit.

Премьер также назвала результат сложным для своей фракции. Отмечается, что во время конференции консерваторов в Уэльсе один из присутствующих выкрикнул в ее адрес: «Почему вы не уходите в отставку? Вы нам не нужны».

12 апреля сообщалось, что убытки ведущих британских компаний от выхода из состава Евросоюза могут составить 348 миллионов фунтов (455 миллионов долларов) в том случае, если Brexit состоится без сделки с Брюсселем. Среди них — Royal Bank of Scotland, банк HSBC и фармацевтическая компания AstraZeneca.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису. В начале апреля Лондону удалось договориться с Брюсселем об отсрочке до 31 октября. За это время стороны должны будут разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия выхода Великобритании из ЕС. В противном случае будет применен вариант Brexit без сделки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
May and Corbyn commit to breaking Brexit deadlock after local election drubbing
Подсчитаны убытки Великобритании от разрыва с Европой
Brexit перенесли и разрешили отменить
Другие материалы рубрики
Мир00:0324 апреля

Кровавое топливо

Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
08:49Сегодня

Трамп «пошутил» с Путиным на важную тему и попал под шквал критики

18:54 3 мая

Трамп поговорил с Путиным

06:39Сегодня

Европе указали на вседозволенность Москвы

Мир00:01 3 апреля

«Исламское государство будет жить»

США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
05:04Сегодня

Турцию задумали окончательно лишить американских истребителей из-за С-400

09:44 3 мая

МИД оценил смену российского посла в Белоруссии

04:39Сегодня

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Мир00:0128 апреля
Свержение памятника Саддаму Хусейну

Арабский лев

Культ личности, репрессии и писаный кровью Коран: Ирак с Саддамом и без него
01:36Сегодня

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

19:12 2 мая

В Голландии погибло рекордное число велосипедистов

21:38 3 мая

Трамп поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Россия
Голые и нищие
Женщинам запрещают работать там, где они хотят. Почему этому нужно положить конец?
Россия признала ошибкой запрет ядерного оружия
Зеленскому назвали условие для посещения квартиры в Крыму
Россияне осудили «пивной» танк в честь Дня Победы
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа
В Крыму ответили на слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Флаг вам в руки
Самые удивительные гербы и стяги России: сложный, но веселый тест
Все материалы
Мир
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Трамп «пошутил» с Путиным на важную тему и попал под шквал критики
Европе указали на вседозволенность Москвы
Турцию задумали окончательно лишить американских истребителей из-за С-400
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
Трамп поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
В ДНР сообщили об очередях за российскими паспортами
Панкисское нашествие
Это грузинское ущелье называют «логовом террористов». Здесь по своим законам живут чеченцы
ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты
В Киеве порассуждали о становлении украинцев вассалами России
Киев выследит новых россиян из Донбасса
Молчание Зеленского и Порошенко в годовщину трагедии в Одессе сочли цинизмом
Все материалы
Экономика
Родовое проклятие
 
Украина подсчитала убытки от остановки транзита «грязной» нефти
Выпустили пар
Китайцы умирают от смога и газов. Эти автомобили стали их надеждой на спасение
«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием
Эстония отчиталась о своем единственном золотом слитке в центробанке
США захотели «много торговать» с Россией
России предрекли временное сокращение добычи нефти
Все материалы
Силовые структуры
«Я мечтаю разрушить мифы о русской мафии»
Британец 30 лет пытался понять российский криминал. Но так и не понял
Настоящие полковники
Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал
Сергей Пашин«Это не мафия, это свои люди»
В лихие 90-е он был милосердным судьей. За это его ненавидели коллеги и уважали подсудимые
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании
Назван самый богатый сотрудник ФСБ
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Все материалы
Наука и техника
Два советских воина склонились над убитым товарищем«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»
Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Фрагменты памятника Александру II в Кремле после его разрушения в 1918 году. Слева от Спасской башни — церковь святой Екатерины Вознесенского монастыря, взорванная в 1929 году«Потрясенные музейщики увидели лишь груду камней»
Почему при Сталине уничтожили древнейшие святыни Кремля
SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon
Россия захотела продать Турции Су-57
Живая сталь
В России создали искусственный скелет. Он поднимет на ноги тысячи людей
Испытан первый в мире самолет без закрылков
Все материалы
Спорт
«Чужая смерть придавала ему бодрости»
Алжирский футболист был звездой сборной Франции. Но сошелся с нацистами и стал убийцей
Описано состояние Касильяса после сердечного приступа
Слуцкий рассорился с чемпионом Европы из «Витесса»
Овечкин высказался о драке с 19-летним россиянином
Лучницы на Олимпийских играх 1908 годаДолгие проводы
Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
Российский хоккеист объяснил разницу между НХЛ и КХЛ
Роналду высказался о жизни без проблем
Все материалы
Культура
Чуи, ты дома
Актер Питер Мейхью умер, но Чубакка будет жить вечно
«Достойно похоронить еврея не было никакой возможности»
История женщины, которая пыталась спасти Анну Франк
Певица LizzoДива бодипозитива
Икона феминизма, рокер в разводе и прощание с The Cranberries — главные новые альбомы
Найден неизвестный прижизненный портрет Леонардо да Винчи
Актриса из «Игры престолов» поделилась впечатлениями от финала сериала
Лепсу запретили приезжать в Литву
Умер исполнитель роли Чубакки из «Звездных войн»
Все материалы
Интернет и СМИ
Журнал с дыркой
Под обложкой этого издания скрывался целый мир. Ради него в СССР шли на преступления
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
Страшно стыдно
Студент обманул тысячи любителей порно и нажил миллионы. Его схема работает до сих пор
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Слепаков сравнил себя с Зеленским и рассказал о политических амбициях
PornHub задумался о покупке блог-платформы Tumblr
Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом
Все материалы
Ценности
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
«В любом обществе есть свои извращенцы и развратники»
Пока светские еврейки служат в армии и гуляют в клубах, ортодоксальные молятся и рожают
Меган Маркл нарушит очередную королевскую традицию
Самый популярный бренд одежды в мире стал доступен в Москве
Французский мясник раскрыл секрет приготовления вкусного шашлыка
Dior «выпустил» на подиум кошку
Все материалы
Путешествия
Город мертвых
Это кладбище привлекает тысячи людей со всего мира. В чем его секрет?
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Стало известно о госпитализации пассажиров с упавшего в реку Boeing 737
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Туристка захотела сделать фото и утонула в Неве
Открылся самый дорогой курорт в мире
Все материалы
Из жизни
Сотрудник организации «Охрана дикой природы Австралии»Настоящие садисты
В Австралии задумали убить два миллиона кошек. Вся страна против
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Это моя страсть»
Они бросили работу и прежнюю жизнь ради чешуи, хвостов и русалок
Больного раком ребенка отобрали у сторонников альтернативной медицины
Заподозренная в шпионаже белуха из Петербурга отказалась уплывать из Норвегии
Индийские военные обнаружили следы йети
Названы российские города с самыми счастливыми людьми
Все материалы
Автомобили СССР на экспорт
Какие советские машины продавали за границу?
Дань классике
Toyota FXS — японская баркетта, у которой не было шансов увидеть дороги
Обреченный
Тест обновленного седана XE: старые проблемы в свежей обертке
Главные концепты Alfa Romeo
Избранное на Моторе: вспоминаем лучшее от дизайнеров «Альфы»
Внедорожник Range Rover стал «мягким» гибридом
Aston Martin выпустил купе Vantage для любителей «механики»
Volkswagen Amarok превратили в широченный двухметровый внедорожник
Все материалы
Дом
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Совершенно секретно
Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Названы самые популярные небоскребы Москвы
Подписан закон об ипотечных каникулах
В Крыму подорожали новостройки
У жены Зеленского нашли элитную квартиру в Крыму
Все материалы