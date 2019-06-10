Названы последствия нежелания Джонсона платить за Brexit

Великобритания должна будет оплатить выход из Евросоюза, несмотря на заявления британского депутата и бывшего главы МИД страны Бориса Джонсона. Об этом заявил источник в окружении президента Франции Эммануэля Макрона, передает Reuters.

По его словам, «несоблюдение платежных обязательств — это невыполнение международных договоренностей, что равносильно дефолту по суверенному долгу», то есть банкротству. Он добавил, что последствия подобных действий хорошо известны.

До этого Джонсон заявил, что страна не будет платить Евросоюзу в случае его избрания премьер-министром.

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Джонсон считается основным претендентом на пост главы правительства и Консервативной партии после отставки Терезы Мэй. Он один из главных противников «мягкой сделки», о которой с ЕС договорилась бывший премьер. В июле 2018-го из-за разногласий на этой почве он ушел с должности министра иностранных дел.

Джонсон, в частности, считает, что у выхода из Евросоюза должно быть несколько обязательных условий: максимум два года на переходный период, отказ от новых регуляций, предлагаемых ЕС, отсутствие выплат ради доступа к общему рынку по окончании переходного периода. Мэй же допускала продление этого периода до 2022 года и выплату ЕС 39 миллиардов фунтов (45 миллиардов долларов).

Британия должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Из-за правительственного кризиса Евросоюз уже два раза давал Лондону отсрочку. Нынешний крайний срок — 31 октября.

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