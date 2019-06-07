Евросоюз приготовился дать Лондону еще один шанс

Большая часть европейских стран поддержит еще одну отсрочку выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), невзирая на то, кто станет новым премьер-министром страны. Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленный источник.

Газета отмечает, что в правительствах стран ЕС уверены: нового лидера Консервативной партии и главу британского правительства заставят использовать дополнительное время для проведения нового референдума, чтобы преодолеть кризис в правительстве. В результате крайний срок Brexit сдвинется на весну 2020 года.

«Нам это крайне не нравится, но мы дадим им еще одну отсрочку. В конце концов, никто не хочет прослыть как тот, кто прикрыл лавочку», — заявил собеседник The Times.

Ранее британский депутат и бывший глава МИД Борис Джонсон, которого считают основным претендентом на пост премьер-министра, заявил, что Великобритания в любом случае выйдет из Евросоюза 31 октября.

Материалы по теме Тереза Мэй объявила об отставке Она собиралась вывести Британию из ЕС, а в итоге ушла сама

7 июня в отставку уйдет Тереза Мэй. Она неоднократно заявляла, что не намерена покидать пост главы правительства до завершения первой части сделки по Brexit, однако изменила решение.

Британия должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. От первоначального плана властям пришлось отказаться, поскольку политики не смогли прийти к компромиссу в главном вопросе: когда, как и должна ли вообще Великобритания отделяться от Евросоюза. В итоге парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по сделке с Брюсселем, что привело к правительственному кризису. Евросоюз в этой связи уже два раза давал Лондону отсрочку. Нынешний крайний срок — 31 октября.

Переговоры Лондона и Брюсселя по Brexit начались летом 2017 года. Этому предшествовал референдум в Соединенном Королевстве, на котором победу с результатом в 51,9 процента одержали противники евроинтеграции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!