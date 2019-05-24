Раскрыто будущее Brexit после ухода Мэй

Великобритания в любом случае выйдет из Евросоюза 31 октября. Об этом заявил британский депутат и бывший глава МИД Борис Джонсон. Слова политика, которого считают основным претендентом на пост премьер-министра, приводит Reuters.

Джонсон заверил, что Brexit произойдет осенью вне зависимости от того, одобрит ли британский парламент соглашение с Брюсселем. «Способ достичь хорошей сделки — подготовиться к выходу без нее», — считает депутат. По его словам, Лондон может наладить с Европой великолепные отношения в сфере свободной торговли.

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Он также подтвердил, что намеревается бороться за пост премьер-министра после отставки Терезы Мэй. «У нового лидера будет возможность действовать иначе и дать импульс новой администрации», — сказал парламентарий. Он добавил, что задача премьера — вывести Британию из ЕС и таким образом покончить с Brexit.

Джонсон — один из главных противников «мягкой сделки» по Brexit. Он ушел в отставку в июле 2018-го из-за несогласия с позицией Мэй. В прощальной речи в палате общин британского парламента он заявил, что ее план приведет страну к «злосчастной неопределенности», и предупредил, что «еще не поздно спасти Brexit».

Мэй 24 мая объявила, что уходит в отставку 7 июня. Ожидается, что новый глава британского правительства будет избран через неделю после ее ухода. До этого времени она продолжит исполнять обязанности главы правительства.

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