Кремль высказался об уходе Терезы Мэй

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился оценить вклад уходящей в отставку с поста премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в сотрудничество между странами. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 24 мая.

«Ее премьерство приходится на весьма и весьма непростой период в наших отношениях», — сказал представитель Кремля.

Ранее в пятницу Тереза Мэй объявила, что уходит в отставку 7 июня. Она покинет пост главы правительства и главы консервативной партии вскоре после визита в страну президента США Дональда Трампа, который запланирован на 3 июня.

О намерении претендовать на эту должность заявлял бывший глава МИД страны Борис Джонсон.

В результате региональных выборов правящая Консервативная партия Великобритании потеряла более 1300 мест. Это стал худший результат партии за 24 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!