Лидер британской Палаты общин уволилась из-за Brexit

Лидер Палаты общин парламента Великобритании Андреа Лидсом (Andrea Leadsom) подала в отставку. Об этом она сообщила в своем Twitter.

Политик опубликовала свое послание премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. В нем она заявила о своем несогласии с ее позицией по Brexit. В частности, она усомнилась в том, что Великобритания останется «истинно суверенной» в случае выхода из Евросоюза на нынешних условиях.

«С большим сожалением и тяжелым сердцем я подаю в отставку», — резюмировала она.

Лидсом заняла пост главы Палаты общин в июне 2017 года. До этого она была конкуренткой Мэй за кресло премьер-министра и не оставила своих амбиций.

21 мая Мэй пообещала парламенту страны возможность проголосовать за проведение нового референдума по выходу страны из ЕС — с тем условием, что законодатели поддержат ее новый проект соглашения с Евросоюзом. Новый документ, который премьер представит в начале июня, включает в себя дополнительные гарантии прав рабочих, меры по защите окружающей среды и дополнительные нюансы по вопросу Ирландии.

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