Мэй анонсировала «смелое предложение» по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что депутатам британского парламента будет предложен на рассмотрение новый вариант сделки по Brexit. Об этом она написала в газете The Sunday Times.

«Это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку», — говорится в статье Мэй.

Премьер-министр выразила надежду на то, что парламентарии смогут оценить новый план сделки свежим взглядом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако из-за отсутствия в парламенте единой позиции по этапам отделения от Евросоюза сроки перенесли на конец октября. Очередные переговоры провалились 17 мая.

Если Лондон не сможет прийти с Брюсселем к взаимопониманию по этому вопросу, Brexit пройдет без сделки.

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