Переговоры по Brexit провалились

Британским лейбористам и консерваторам не удалось договориться между собой по поводу выхода Великобритании из состава ЕС в ходе последних дебатов между партиями. Такое заявление сделал лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, передает Reuters.

По словам Корбина, споры политиков зашли «так далеко, как только могли», на фоне слабости и нестабильности правительства. Он также отметил, что правительство премьер-министра Терезы Мэй теряет авторитет и сложно поверить в то, что оно способно добиться компромисса.

8 мая сообщалось, что Мэй останется на посту по меньшей мере до осени 2019 года.

4 мая стало известно, что Консервативная партия, в которой состоит премьер-министр, потеряла более 1,3 тысячи мест в результате региональных выборов в стране.

Официально Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Однако британские политики не смогли договориться о том, когда и как страна отделится от Евросоюза, а также нужно ли вообще это делать, что привело к правительственному кризису.

В начале апреля Лондону удалось договориться с Брюсселем об отсрочке до 31 октября. За это время стороны должны будут разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия выхода Великобритании из ЕС. В противном случае будет применен вариант Brexit без сделки.

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