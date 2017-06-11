В правительстве Великобритании произошли перестановки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произвела перестановки в правительстве после досрочных парламентских выборов. Об этом в воскресенье, 11 июня, пишет The Telegraph.

По информации газеты, своих постов лишились министр юстиции королевства Элизабет Трасс (Elizabeth Truss) и министр труда и пенсий Дэмиан Грин (Damian Green). Эти должности заняли Дэвид Лидингтон (David Lidington) и Дэвид Гок (David Gauke) соответственно. При этом Грин стал первым заместителем главы правительства.

10 июня СМИ сообщили, что пять членов британского кабмина (их имена не раскрывались) обратились к главе МИД Борису Джонсону с призывом занять пост премьера вместо Мэй. Сам Джонсон назвал эту информацию ерундой и заверил, что поддерживает главу правительства.

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Досрочные парламентские выборы прошли в Великобритании 8 июня. Консервативная партия одержала победу, но утратила правящее большинство и потеряла шанс сформировать однопартийное правительство. Выборы прошли по инициативе Мэй, которая решила распустить парламент и укрепить парламентское большинство своей партии перед началом переговоров с Евросоюзом по Brexit.

Набрать простое большинство мандатов консерваторам не удалось, из-за чего возникает необходимость создания коалиций. 9 июня Мэй заявила о намерении сформировать правительство при помощи «своих друзей» из Демократической юнионистской партии.

В конце марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей Евросоюза о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры займут два года. Решение о выходе Британии из ЕС было принято на референдуме 23 июня 2016 года.