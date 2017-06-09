Мир
 
Последние новости
В Госдуме озаботились массовой утечкой российских пилотов
На площади Киевского вокзала в Москве загорелся склад
Минфин сохранит цену на нефть в 40 долларов в новом бюджете
Гройсман посулил Пенсионному фонду Украины абсолютное банкротство
Захваченные в заложники в Ньюкасле сотрудники центра занятости осовобождены
Новый процессор Apple поставил абсолютный рекорд производительности
Слуцкий назначен главным тренером английского «Халл Сити»
Популярные новости
Назван величайший фильм всех времен по версии кинолюбителей
В Госдуме озаботились массовой утечкой российских пилотов
На Украине задержали вывозившее моряков в Крым молдавское судно
Гройсман рассказал о мерах для блокировки «Северного потока-2»
Новый процессор Apple поставил абсолютный рекорд производительности
Путин обозначил негативные последствия внутриполитической ситуации в США
Россия нарастила импорт на 26 процентов

Социалист против холодильника

Самонадеянность Терезы Мэй стоила ее партии победы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Parliament TV / Reuters

В Великобритании завершились выборы в парламент страны. В течение бессонной ночи СМИ в онлайн-режиме публиковали результаты подсчета голосов. К утру стало ясно: явных победителей на выборах нет. Набравшие больше всех голосов тори проиграли, а пришедшие вторыми лейбористы открыто говорят о своем успехе. В специфике и результатах британских выборов разбиралась «Лента.ру».

«Эти выборы были устроены премьер-министром для того, чтобы получить подавляющее большинство мест в парламенте и упрочить свою власть. Миссис Мэй хотела получить мандат, и она его получила — правда, не тот, что ожидала. Консерваторы потеряли места, избирателей, поддержку и уверенность в себе». Так Джереми Корбин, лидер Лейбористской партии, которого большинство британского истеблишмента считают опасным радикалом, прокомментировал итоги выборов после объявления предварительных результатов. Он имел на это все основания: хотя его партия пришла второй, для нее голосование 8 июня 2017 года стало настоящей победой.

Больше грязи

Досрочные выборы-2017 затеяла премьер-министр Тереза Мэй в расчете на то, чтобы упрочить свои позиции перед грядущими голосованиями и переговорами по Brexit. У консерваторов было 330 голосов при 326 необходимых для формирования правительства, но Мэй этого было мало. Ей хотелось, как она выражалась, «получить мандат» — безоговорочную поддержку британцев, одержать победу настолько сокрушительную, чтобы на любых переговорах она могла сказать: «За мной стоит вся страна».

Короткая избирательная кампания получилась очень насыщенной и небывало грязной. Когда опросы показали, что популярность лейбористов растет, вся консервативная пресса, от желтой The Sun до респектабельной The Times, обрушилась на лидера оппозиции Джереми Корбина и членов его кабинета. The Sun в последний день перед выборами вышла с изображением Корбина в мусорном баке и оскорбительным заголовком, а The Daily Mail отвела нападкам на руководство лейбористов сразу 13 страниц.

Лейбористы вели кампанию сравнительно спокойно, Корбин разъезжал по стране и выступал перед избирателями, не реагируя на льющиеся на него тонны грязи.

Человек-надежда

Итог выборов таков: консерваторы взяли 319 мест, лейбористы — 261. На первый взгляд, партия Мэй победила, но на самом деле это поражение — пусть не катастрофическое, но имеющее далеко идущие последствия.

Прежде всего, консерваторы потеряли большинство в парламенте. У них, конечно, есть наготове союзники — Демократическая юнионистская партия из Северной Ирландии, у которой 10 мест. Вместе они наберут достаточно депутатов, чтобы сформировать правительство, но и только. Ни о каком подавляющем преимуществе в парламенте речи быть не может, и теперь любое решение — в том числе в рамках переговоров по Brexit — Мэй придется согласовывать с оппозицией.

Лейбористы не напрасно празднуют победу: эти выборы дали им на 29 мест больше, чем прежде. Выдающийся результат, если учесть, что во главе партии стоит Джереми Корбин — радикал и настоящий социалист, которого даже часть верхушки лейбористской партии числит в опасных революционерах. Из-за противоречий между Корбином и его командой и старыми, системными лейбористами партия, на первый взгляд, находится в перманентном кризисе. Корбин уже справился с несколькими попытками ползучего переворота, укрепив свое положение, но его шансы на выборах оставались неясными. Пресса дала ему презрительную кличку no-hoper — «человек, которому не на что надеяться».

Однако выборы показали, что на самом деле позицию Корбина поддерживают миллионы британцев. Лейбористы вырвали у консерваторов более 20 округов в Англии. Более того: опросы показали, что за левых голосует все больше образованной молодежи — а это значит, что партия находится на пути к успеху, который прочно связан с именем радикала Джереми Корбина.

Националисты: поражение в Шотландии, победа в Ирландии и Уэльсе

Успех лейбористов был бы еще сокрушительнее, если бы не Шотландия. Там Шотландская национальная партия внезапно потеряла сразу 21 место из 56 — серьезный удар для премьера Николы Стерджен, еще недавно обещавшей новый референдум о независимости. Причем места эти ушли в основном к консерваторам. Поражение стало для шотландских националистов шоком: в парламент не прошли зампредседателя партии Ангус Робертсон и бывший лидер Алекс Салмонд. Это позволило тори смягчить поражение в Англии, хотя бы частично компенсировав потерю мест. Часть мест у националистов отобрали лейбористы, еще несколько — либерал-демократы.

Никола Стерджен назвала произошедшее серьезным ударом для своей партии и заявила, что приостановит подготовку к новому референдуму о независимости. При этом, по ее словам, у националистов есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом: за них по-прежнему голосует почти миллион человек, и их поддержка остается на высоком уровне, а поражение объясняется спецификой британской избирательной системы.

Эти выборы оказались успешными не только для лейбористов, но и для других левых партий, включая левоцентристские и левонационалистические. Ирландские социал-националисты из «Шинн Фейн» получили семь мест, их коллеги из «Плайд Камри», выступающие за независимость Уэльса — четыре. А вот правым не повезло: UKIP, на прошлых выборах получившая единственное место в Палате общин, в этот раз не взяла ни одного, хотя за нее проголосовали по всей стране почти два процента населения.

Обаяние холодильника

Причин поражения консерваторов несколько.

Прежде всего, люди просто устали от выборов. За последние несколько лет британцам пришлось голосовать несколько раз: референдум о независимости Шотландии в 2014 году, парламентские выборы два года назад, плебисцит о Brexit. Мэй после своего вступления в должность пообещала, что выборов в ближайшее время не будет — и тут же нарушила свое слово. Причина была слишком очевидна, расчет слишком циничен, и это в итоге возымело противоположный эффект.

К тому же незадолго до выборов консерваторы с подачи Мэй включили в свой манифест крайне непопулярный пункт, который резко повышал стоимость услуг соцслужб и сиделок для пожилых людей. Документ, котогрый назвали «законом о налоге на деменцию», был с возмущением встречен в обществе, его критиковали даже многие консерваторы, а Мэй предстала перед избирателями в крайне неприглядном виде. Хотя перед самыми выборами законопроект отозвали, скандал успел изрядно навредить тори, обнажив все скандалы и разногласия внутри партии.

Неожиданно против Мэй сыграли и недавние теракты в Лондоне. Традиционно любые вопросы, связанные с безопасностью, консерваторы отыгрывают лучше оппонентов, но не в этот раз. Мэй пообещала усилить меры безопасности — и тут лейбористы напомнили, что в бытность главой МВД она сама проводила масштабные сокращения в полиции, чтобы сэкономить бюджетные деньги, и от этой реформы британские стражи порядка не могут оправиться уже год. Взамен Корбин пообещал обратить особое внимание на местные дружины помощи полиции, которые, по его замыслу, должны сработать как эффективное средство от джихадистского подполья.

Но больше всех Мэй навредила себе сама. Она отказалась от теледебатов с Корбином и представителями других партий. Вместо бессмысленных телешоу, объяснила премьер, она предпочтет общаться с живыми людьми, чтобы узнать их нужды и горести.

Вот как раз с живыми людьми у Терезы Мэй не заладилось. Она избрала себе имидж «железной леди» наподобие Маргарет Тэтчер — прагматичной, твердо стоящей на ногах, избегающей ненужного идеализма. Но на встречах с избирателями внезапно выяснилось, что она просто не умеет нормально разговаривать с обычными людьми, предпочитая спонтанным разговорам заранее расписанные мероприятия, а живой беседе — повторение заученных мантр о «сильном и стабильном руководстве, в котором так нуждается страна». Она заслужила издевательское прозвище Maybot — за то, что подобно роботу бубнила все время одно и то же.

«Тереза Мэй обладает обаянием, ораторскими качествами и привлекательностью холодильника, забитого просроченными полуфабрикатами», — издевательски заметил один из консервативных журналистов. Понятно, что на этом фоне уверенный в себе и в своих идеалах Корбин, у которого находилось время и на дебаты, и на встречи с избирателями, выглядел куда лучше.

Что же означают итоги выборов? Будет Brexit или нет? Мэй уже объявила, что в отставку не собирается — а значит, однажды запущенный маховик выхода из ЕС будет вращаться и дальше. Но вращаться тяжело и трудно: отныне Мэй и ее союзникам-юнионистам придется договариваться с обретшими уверенность в себе лейбористами о каждом шаге.

Алексей Куприянов

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Консерваторы лишились абсолютного большинства в британском парламенте
Премьер Великобритании Тереза Мэй переизбралась в парламент
Экзитполы указали на победу консерваторов в парламенте Британии
Другие материалы рубрики
Мир00:19 8 июня

Лучше сделки хуже нет

Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
13:40Сегодня

Захваченные в заложники в Ньюкасле сотрудники центра занятости осовобождены

13:14Сегодня

Катар назвал блокаду эмирата арабскими странами нарушением международного права

12:48Сегодня

BBC News сообщило о планах Терезы Мэй остаться на посту премьера

Мир00:30 7 июня

Голоса с постсоветского пространства

В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
13:15Сегодня

Таец получил 35 лет тюрьмы за оскорбление королевской семьи

10:56Сегодня

Турецкий парламент одобрил отправку турецких войск в Катар

11:46Сегодня

Вооруженный ножом мужчина взял заложников в Ньюкасле

Мир00:12Сегодня
Роберт Мугабе

Черный властелин

До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
12:02Сегодня

Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию с Катаром

07:36Сегодня

Премьер Великобритании Тереза Мэй переизбралась в парламент

10:51Сегодня

Популярность Меркель достигла уровня 2015 года

Россия
Котики и козлики
На Алтае, в Бурятии и Тыве пересчитали снежных барсов и козерогов
И даже в области балета...
Строящийся под Томском ядерный реактор откроет новую страницу в энергетике Земли
Склад горюче-смазочных материалов загорелся в Ярославле
Воробьев наградил лучших работников подмосковных предприятий
Андрей Кураев«А ты обязан целовать им волосатые руки»
Андрей Кураев о попах-растлителях, показной роскоши и сериале «Молодой папа»
В Госдуме озаботились массовой утечкой российских пилотов
Очевидцы засняли крупный пожар возле Киевского вокзала
Все материалы
Мир
Социалист против холодильника
Самонадеянность Терезы Мэй стоила ее партии победы
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Захваченные в заложники в Ньюкасле сотрудники центра занятости осовобождены
BBC News сообщило о планах Терезы Мэй остаться на посту премьера
epa06014207 Iranian army soldiers stand near parliament building during an attack in Tehran, Iran, 07 June 2017. At least seven people were killed and several others were wounded following twin attacks on Iran's parliament building and the mausoleum of former supreme leader, Ayatollah Khomeini, in the Iranian capital Tehran on 07 June, according to official sources. EPA/HOSSEIN MERSADIАтака на аятолл
Двойной теракт в Тегеране
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Все материалы
Бывший СССР
Юлия ТимошенкоЮлия Цезарь
Может ли Тимошенко снова оказаться за решеткой
На Украине задержали вывозившее моряков в Крым молдавское судно
Депутат Рады «нашел» на территории России диверсионно-террористический центр
Кличко отрекся от незадекларированных особняков в Лос-Анджелесе и Гамбурге
МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией
СМИ узнали об уголовном деле против Кличко
В Киеве предложили продать здание мэрии с аукциона
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
Силуанов назвал безопасный уровень дефицита бюджета
Курс доллара превысил 57 рублей
Минфин предложил регулировать криптовалюту как «иное имущество»
Индекс Dow Jones обновил исторический максимум
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Реальный курс рубля вырос на пять процентов с начала года
Все материалы
Бизнес
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
«Аэрофлот» вошел в Топ-20 авиакомпаний мира по пассажиропотоку
СМИ: бывший шведский разведчик может попасть на скамью обвиняемых в России
Продавай российское
Как государство поддерживает отечественные компании-экспортеры
«РусГидро» успешно закрыла книгу заявок по облигациям серии БО-П05
Гройсман рассказал о мерах для блокировки «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
Установлен и задержан шестой участник беспорядков на митинге 26 марта в Москве
Российским военным переданы более 750 единиц нового вооружения и техники
Военные показали боевые стрельбы комплексов «Тор-М2» на полигоне Капустин Яр
На Дальнем Востоке развернули ракетную бригаду с «Искандерами»
Все материалы
Наука и техника
Без вариантов
Почему успешные взрослые люди начинают играть в видеоигры
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Цветная революция
Раскрыто происхождение негров и азиатов
В России написали гимн геймера за 350 тысяч рублей
Прилунение американских астронавтов показали на видео
Объяснено происхождение наркозного газа Земли
Названы четыре главных фактора высокой продолжительности жизни
Все материалы
Спорт
Рой Лернер«Я кричал как идиот»
Как английский фанат голыми руками остановил трех вооруженных террористов
Контракт с московским «Араратом» подписал еще один бывший игрок сборной России
Футболисты сборной России выйдут на матч с Чили в футболках в поддержку Зобнина
Товарищеский матч. Россия — Чили. Live
Последняя проверка команды Станислава Черчесова перед Кубком конфедераций
«Рубин» объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера
Китайский клуб предложил Роналду контракт с зарплатой 120 миллионов евро в год
В Саудовской Аравии извинились за отказ футболистов почтить память жертв теракта
Все материалы
Культура
Восставшие из ада
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Мумии» до «Манифесто»
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Лев Николаевич Толстой рассказывает внукам «Сказку об огурце». 1909 годТолстой и эти
11 причин поехать в Ясную Поляну
Актер Александр Ревва объяснил появление на «Кинотавре» в костюме бабульки
Назван величайший фильм всех времен по версии кинолюбителей
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Эротические рисунки Пушкина покажут в Петербурге
Все материалы
Интернет и СМИ
«Верните мой 2007-й»
Как понять современный интернет, если вы провели последнее десятилетие в коме
Беспечный стрелок пустил пулю в холодильник со взрывчаткой и едва не погиб
Любовь собаки к просмотру телевизора позабавила пользователей сети
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Москалям вход воспрещен
Кто стоит за новой соцсетью для украинцев
Ролик «Как едят в разных странах» разъярил турок и россиян
Брэд Питт в роли метеоролога с улыбкой предрек конец света
Все материалы
Ценности
«Самая идеальная одежда для нас — пижама и халат»
Сестры Салимовы создают одежду для постели, в которой можно выйти в свет
Думай о хорошем
Что такое Cause marketing и как его использует индустрия моды
Дочь Пола Маккартни начнет делать одежду из мусора
В ЦУМе оденут «господ от 60 размера»
Porsche предложила россиянам спорткар за 17 миллионов рублей
Dirk Bikkemebergs создал аромат для любителей футбола
Cartier создал очки с зеркальным эффектом
Все материалы
Путешествия
Жить по-македонски
Путешествие по земле воинов, богов, монахов и гедонистов
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Авиабилеты на лето обошлись россиянам в 8,4 тысячи рублей
Туристам предложили экскурсии по родному городу Мелании Трамп за 5 тысяч рублей
Названы самые популярные для летних путешествий малые города России
Белорусы создали туристическое приложение для поиска бесплатного жилья и еды
Цены на перелет в Киев летом упали на треть
Все материалы
Из жизни
Мне бы твои проблемы
Самые нелепые жалобы людей на жизнь
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Американка поймала заползшую в дом змею наволочкой
Японец выпустил «лечебный» фотоальбом про котиков и женскую грудь
Австралийского пса уволили из полиции за дружелюбие
Таец погиб при попытке снять мешок денег с линии электропередачи
Все материалы
Самый семейный универсал
Месяц с универсалом Skoda Superb: часть первая, знакомство
«Крузак», каким вы его не видели
Крутейшие проекты на базе Toyota Land Cruiser 200
«УАЗы» нашей мечты
Шесть нереальных «уазиков», которые нужно воплотить в реальности
«Пятерка» BMW, предсказавшая будущее
Забытые концепт-кары: BMW 528 GT Coupe
Fiat прекратил поставки в Россию легковушек
Subaru «зарядила» и сделала легче седан WRX STI
Ford отправит в ремонт российские «Эксплореры»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы