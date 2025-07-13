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18:07, 13 июля 2025Мир

Лавров обсудил в Китае отношения с США и конфликт на Украине

МИД России: Лавров обсудил с Ван И в Китае отношения с США и конфликт на Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Russian Foreign Ministry / Handout / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел 13 июля в Пекине переговоры с китайским коллегой Ван И. Об этом сообщил МИД РФ на официальном сайте.

«Стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие горячие темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве России.

Представители Москвы и Пекина выразили удовлетворение российско-китайским взаимодействием. Лавров и Ван И также подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию переговоров Сергея Лаврова и Ван И. Она подписала ее хештегом «ВанЛав».

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