Лавров обсудил в Китае отношения с США и конфликт на Украине

МИД России: Лавров обсудил с Ван И в Китае отношения с США и конфликт на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел 13 июля в Пекине переговоры с китайским коллегой Ван И. Об этом сообщил МИД РФ на официальном сайте.

«Стороны обсудили отношения с США и перспективы урегулирования украинского кризиса в соответствии с принципами Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. Были затронуты другие горячие темы, включая ирано-израильский конфликт и ситуацию на Корейском полуострове», — уточнили во внешнеполитическом ведомстве России.

Представители Москвы и Пекина выразили удовлетворение российско-китайским взаимодействием. Лавров и Ван И также подтвердили твердую взаимную поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию переговоров Сергея Лаврова и Ван И. Она подписала ее хештегом «ВанЛав».