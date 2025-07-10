Захарова подписала фото переговоров Лаврова хештегом «ВанЛав»

Захарова подписала фото переговоров Лаврова с Ван И хештегом «ВанЛав»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подписала фотографию переговоров министров иностранных дел России и Китая Сергея Лаврова и Ван И хештегом «ВанЛав». Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

«Россия и Китай — это #ВанЛав», — говорится в публикации, которую дипломат сопроводила эмодзи с флагами стран.

На снимке Лавров и Ван И запечатлены во время рукопожатия.

10 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии Куала-Лумпуре.