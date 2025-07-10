Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств проходят на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

Лавров и Ван И поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о подготовке к встрече российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Куала-Лумпуре.

Ожидается, что встреча Лаврова и Рубио состоится в 13:00 по московскому времени.