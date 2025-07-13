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18:06, 13 июля 2025Россия

Опубликованы кадры «армагеддона» в Ростовской области

Охваченные пламенем поля в Ростовской области сняли на видео очевидцы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Очевидцы делятся в сети кадрами «армагеддона» в Ростовской области. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видна машина на трассе, затянутой плотным дымом, по обочинам охваченные огнем поля пшеницы между Шахтами и Ростовом-на-Дону. На дороге нулевая видимость. Автомобиль столкнулся с фурой, их объезжает другая машина.

Ранее сообщалось, что после падения обломков украинских беспилотников в Краснодарском крае загорелись поля. В настоящее время все пожары ликвидированы. Пострадавших и разрушений нет.

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