Опубликованы кадры «армагеддона» в Ростовской области

Охваченные пламенем поля в Ростовской области сняли на видео очевидцы

Очевидцы делятся в сети кадрами «армагеддона» в Ростовской области. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видна машина на трассе, затянутой плотным дымом, по обочинам охваченные огнем поля пшеницы между Шахтами и Ростовом-на-Дону. На дороге нулевая видимость. Автомобиль столкнулся с фурой, их объезжает другая машина.

Ранее сообщалось, что после падения обломков украинских беспилотников в Краснодарском крае загорелись поля. В настоящее время все пожары ликвидированы. Пострадавших и разрушений нет.