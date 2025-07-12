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16:35, 12 июля 2025Россия

После падения обломков украинских беспилотников в российском регионе загорелись поля

После падения обломков БПЛА в двух районах Краснодарского края загорелись поля
Алина Черненко

Фото: Nikolay Titov / Russian Look / Globallookpress.com

После падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарском крае загорелись поля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба российского региона.

Уточняется, что в Динском районе произошло возгорание стерни на убранном поле около станицы Пластуновская. А в Тимашевском районе загорелись поля в станицах Незаймановская и Медведовская.

В источнике говорится, что в настоящее время все пожары ликвидированы. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских БПЛА над несколькими российскими регионами. В частности, над Краснодарским краем сбили три беспилотника.

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