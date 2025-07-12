После падения обломков украинских беспилотников в российском регионе загорелись поля

После падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарском крае загорелись поля. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба российского региона.
Уточняется, что в Динском районе произошло возгорание стерни на убранном поле около станицы Пластуновская. А в Тимашевском районе загорелись поля в станицах Незаймановская и Медведовская.
В источнике говорится, что в настоящее время все пожары ликвидированы. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских БПЛА над несколькими российскими регионами. В частности, над Краснодарским краем сбили три беспилотника.