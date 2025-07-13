ВСУ нанесли массированный удар по украинскому селу Тарасовка Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по селу Тарасовка Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что военные с применением беспилотников и артиллерии ударили по Тарасовке, вследствие чего пострадали мирные жители.

«Населенный пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа подвергается массированной атаке БПЛА и обстрелу с применением кассетных боеприпасов. Есть пострадавшие среди мирных жителей, опасность повторных ударов сохраняется», — написал Балицкий.

Ранее в июле стало известно о больших потерях ВСУ на севере Украины. Речь шла о 156-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) ВСУ.