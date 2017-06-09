Премьер Великобритании Тереза Мэй переизбралась в парламент

Премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе место в парламенте страны, набрав 37 тысяч голосов избирателей в своем избирательном округе Мейденхед. Об этом сообщается в Twitter-трансляции хода выборов на телеканале Sky News.

Также свое место сохранили министр финансов Филип Хаммонд, глава британской дипломатии Борис Джонсон, министр обороны Майкл Фэллон и министр внутренних дел королевства Амбер Радд.

У традиционных противников тори — лейбористов — в парламент успешно прошел лидер партии Джереми Корбин. Он призвал премьер-министра уйти в отставку, поскольку результат инициированных ею же парламентских выборов является неблагоприятным для ее партии.

Sky News прогнозирует, что страну ожидает так называемый «подвешенный» парламент — согласно данным экзит-полов, ни одна партия не набирает абсолютного большинства. Консерваторам прочат от 315 до 321 мест из 650, лейбористы могут рассчитывать на 249 кресел.

На данный момент Консервативная партия завоевала 301 мандат, лейбористы — 256, Шотландская национальная партия гарантированно получит 34 кресла. Либерал-демократы удостоились 12 мест, Партия независимости в парламент не проходит.

Консервативная и Лейбористская партии Великобритании 4 июня приостановили избирательную кампанию в связи с терактами в Лондоне. Тогда в ночь с субботы на воскресенье на Лондонском мосту неизвестные на микроавтобусе въехали в толпу из 20 человек. Затем из машины выскочили три человека «южной внешности» и стали нападать на прохожих с ножами.

