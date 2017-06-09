Экзит-полы показали указали на победу консерваторов в парламенте Британии

Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на данные экзит-полов.

Согласно опросам, консерваторы получают 314 мест из 650, Лейбористская партия набирает 266 мест, на третьем месте — Шотландская национальная партия с 34 мандатами. Либерал-демократическая партия может рассчитывать на 14 мест, Партия независимости в парламент не попадает.

Социологи отмечают серьезный риск потери Консервативной партией абсолютного большинства в парламенте, сообщает РИА Новости. Теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри в эфире телеканала Sky News заявила, что Лейбористская партия призвала премьер- министра Терезу Мэй уйти в отставку в случае подтверждения данных экзит-полов.

Первые официальные результаты всеобщего голосования появятся утром 9 июня.

5 июня английский стрит-арт-художник Бэнкси заявил, что бесплатно разошлет свои работы тем, кто проголосует против консерваторов на парламентских выборах.

Консервативная и Лейбористская партии Великобритании 4 июня приостановили избирательную кампанию в связи с терактами в Лондоне. Тогда в ночь с субботы на воскресенье на Лондонском мосту неизвестные на микроавтобусе въехали в толпу из 20 человек. Затем из машины выскочили три человека «южной внешности» и стали нападать на прохожих с ножами.