Бэнкси подарит свои работы проголосовавшим против тори

Английский стрит-арт-художник Бэнкси бесплатно разошлет свои работы тем, кто проголосует против консерваторов на парламентских выборах в Великобритании. Об этом сообщается на сайте художника.

Речь идет об ограниченной серии принтов, на которых изображена маленькая девочка, отпустившая воздушный шар с британским флагом. Произведение будет напечатано на плотной бескислотной бумаге для долгосрочного хранения.

Рисунок смогут получить «зарегистрированные избиратели округов Северо-Западный Бристоль, Западный Бристоль, Северный Сомерсет, Торнбери, Кингсвуд и Филтон». Претендующим на подарок нужно отправить фотографию своего бюллетеня, в котором отмечены любые кандидаты, кроме представляющих Консервативную партию (тори).

Сообщение сопровождается примечанием от юриста, в котором говорится, что Бэнкси не пытается повлиять на выбор граждан.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании пройдут 8 июня.