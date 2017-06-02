СМИ сообщили о возможном уходе Джонсона с поста главы МИД Британии

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон может покинуть свой пост после парламентских выборов. Об этом в пятницу, 2 июня, пишет газета The Times со ссылкой на источники в правящей Консервативной партии.

По данным издания, премьер-министр Тереза Мэй рассматривает возможность назначения на должность главы Форин-офиса Дэвида Дэвиса, который в настоящее время возглавляет ведомство по вопросам выхода Великобритании из ЕС.

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Министром по делам Brexit в свою очередь может стать депутат Палаты общин Бен Гаммер.

При этом газета отмечает, что масштаб будущих перестановок в правительстве зависит от результатов парламентских выборов. Если консерваторы одержат убедительную победу, это укрепит позиции Мэй.

Джонсон был одним из лидеров кампании в поддержку выхода страны из Европейского союза. Он был потенциальным конкурентом Мэй в борьбе за пост лидера Консервативной партии после ухода Дэвида Кэмерона с поста премьер-министра. Однако впоследствии отказался выдвигать свою кандидатуру.

8 июня по инициативе премьер-министра в Британии пройдут досрочные парламентские выборы. Консерваторы полагают, что они укрепят их позиции в парламенте в преддверии активной стадии выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.