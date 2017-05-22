Мир
 

Британский премьер пригрозила отказаться от невыгодной сделки с ЕС по Brexit

Перейти в «Мою Ленту»
Тереза Мэй
Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила отказаться от заключения соглашения с Брюсселем по условиям Brexit, если оно будет невыгодным для Соединенного Королевства. Об этом она заявила в интервью «Би-би-си» в понедельник, 22 мая.

Комментируя свое недавнее заявление о том, что Великобританию ждут «мрачные» перспективы в случае провала переговоров с Европейским союзом, Мэй напомнила, что, по ее мнению, «отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка. Я думаю, (...) что здесь (в Великобритании — прим. «Ленты.ру») есть люди, которые готовы подписать любое соглашение», — сказала она.

21 мая Мэй объявила о планах потребовать у ЕС по итогам Brexit компенсации, которые Брюссель обязан выплатить Лондону за участие в совместных проектах. По ее словам, сумма исчисляется миллиардами фунтов стерлингов. Говоря о совместных с Евросоюзом проектах, за участие в которых Великобритания может рассчитывать на получение денег, она назвала Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд. Газета The Sunday Telegraph отмечает, что доля Великобритании в Европейском инвестиционном банке оценивается примерно в 16 процентов (10 миллиардов фунтов стерлингов, или 11,6 миллиарда евро).

В тот же день было опубликовано интервью министра по выходу Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса. В беседе с The Sunday Times он заявил, что Лондон прекратит переговоры с Евросоюзом по Brexit, если Брюссель не перестанет требовать 100 миллиардов евро (85,9 миллиарда фунтов стерлингов) за то, что Великобритания покидает содружество.

В начале мая газета The Financial Times писала, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер требует от Лондона 50 миллиардов фунтов стерлингов за Brexit. Канцлер Австрии Кристиан Керн, по информации газеты, оценил процедуру в 60 миллиардов фунтов, а Франция и Германия настаивают на сумме в 100 миллиардов евро. По их мнению, именно столько Соединенное Королевство должно ЕС из расчета взятых на себя долгосрочных финансовых обязательств.

Тогда же Дэвис заявил, что Лондон не станет платить Брюсселю 100 миллиардов евро.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
LIVE: Theresa May interview
Британский премьер объявила о планах потребовать у ЕС компенсации в ходе Brexit
Лондон пригрозил прекращением переговоров с ЕС по Brexit
Британия отказалась платить 100 миллиардов евро за выход из ЕС
Последние новости
Mail.Ru выплатит премию лишенному приза из-за гражданства русскому программисту
Ключевой фигурант дела бывшего главы Марий Эл заочно арестован
Стали известны соперники сборной России по хоккею на групповом этапе ЧМ-2018
Британский премьер пригрозила отказаться от невыгодной сделки с ЕС по Brexit
Более 25 тысяч человек поклонились мощам Николая Чудотворца  
Избитый мексиканцами россиянин пришел в сознание
Мелания Трамп отказалась взять за руку супруга после приземления в Израиле
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:09 Сегодня
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.

Боевой народ

Рассорят ли курды США и Турцию
22:01 Сегодня

Избитый мексиканцами россиянин пришел в сознание

21:37 Сегодня

Мелания Трамп отказалась взять за руку супруга после приземления в Израиле

20:32 Сегодня

Полиция Туниса применила слезоточивый газ против манифестантов в Татуине

Мир
 — 
14:05 19 мая 2017

Медленно, но верно

Исламизация Турции идет постепенно и с соблюдением демократических норм
20:51 Сегодня

Трамп опроверг упоминание Израиля в разговоре с Лавровым

20:00 Сегодня

В Каталонии подготовлен документ о «немедленном» отделении от Испании

18:56 Сегодня

Трамп потребовал от Ирана остановить подготовку террористов

Мир
 — 
00:18 18 мая 2017

Враг государства

История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной
18:56 Сегодня

Качиньский заявил о риске социальной катастрофы в Польше из-за беженцев

19:29 Сегодня

В Стамбуле снесли ставший местом расстрела 39 человек клуб

16:43 Сегодня

В МИД России удивились реакции США на поставки ПЗРК Венесуэле

Россия
«Мы вряд ли переубедим ярых гомофобов»
Почему родители выгоняют из дома детей с нестандартной половой ориентацией
Глава пастафарианской церкви заявил о проблемах в школе после митинга 26 марта
Глава ВЦИОМ рассказал о склонности россиян к поздним бракам
Кремль подтвердил встречу Путина и Макрона
Подвозивший Анну Семенович Rolls-Royce протаранил трамвай в Екатеринбурге
В Курске пешеходы остановили потерявшую управление маршрутку
Песков вспомнил про «отмороженные уши» из-за дискуссий о введении Киевом виз
Все материалы
Мир
Kurdish Peshmerga forces guard their position at Omar Khaled village near Tal Afar, west of Mosul August 24, 2014. Peshmerga forces intensified their defences in the southern parts of the oil-rich city of Kirkuk on Saturday, defending ramparts just a few hundred metres away from Islamic State militants.Боевой народ
Рассорят ли курды США и Турцию
«Он просто идиот без всякого плана»
Что думают о Трампе и его политике простые жители Ближнего Востока
Медленно, но верно
Исламизация Турции идет постепенно и с соблюдением демократических норм
Избитый мексиканцами россиянин пришел в сознание
Британский премьер пригрозила отказаться от невыгодной сделки с ЕС по Brexit
Полиция Туниса применила слезоточивый газ против манифестантов в Татуине
Трамп опроверг упоминание Израиля в разговоре с Лавровым
Все материалы
Бывший СССР
Исчезающий вид
Почему обезлюдел второй по величине город Латвии — Даугавпилс
В украинской армии объявили кампанию по борьбе с пьянством
«Блок Петра Порошенко» выступил против введения виз с Россией
В СМИ появились копии приказов СБУ об уничтожении улик о гибели «Боинга»
В сети появился клип на новую песню президента Киргизии
В Киеве появились палатки для платной помощи в разблокировке российских соцсетей
В киевский офис украинских националистов бросили гранату
Все материалы
Финансы
«Архаичная структура экономики — это жесткая правда»
Евгений Гонтмахер о новой стратегии экономической безопасности России
Меркель подняла курс евро до полугодового максимума
Татагропромбанк признан банкротом
Доллару предсказали ослабление из-за политики Трампа
ВТБ снизил ставки по потребкредитам
Церковь Англии стала самым успешным инвестором Великобритании
Украина утроила реверс газа из Словакии
Все материалы
Бизнес
Латынь из моды вышла ныне
Депутаты предлагают ввести налог на иностранные названия российских компаний
Рабочий заклеивает рекламный плакат в витрине ЦУМа, содержанием которого заинтересовалась Федеральная антимонопольная службаГиперактивное регулирование
За что критикуют российских антимонопольщиков
Рустам Танкаев: Голодание по «системе» Евтушенкова
За четыре года капитализация «Башнефти» снизилась почти в два раза
Росатом испытал уникальный комплекс для производства ядерного топлива
Украина получила разрешение на поставки в Китай замороженной говядины
Потери российских кондитеров из-за санкций Киева оценили в 17 миллионов долларов
Минюст Украины занялся поиском активов «Газпрома»
Все материалы
Силовые структуры
F/A-18E взлетает с авианосца «Рональд Рейган»Взлет с ускорением
Как американские самолеты взлетают с авианосцев
Светлана СтепанькоСерия Тропиканки
Как уральская металлоприемщица стала главарем банды убийц
Три пули в голову
Как в СССР создавали автомат будущего
Минобороны получило первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
Теще Ходорковского отказали в возвращении арестованных 120 тысяч долларов
Прокурор попросил девять лет колонии для бывшего главы ФСИН Реймера
В Карачаево-Черкесии переобули коней горной бригады
Все материалы
Наука и техника
Ведро с гайками
Как в погоне за Apple система Android стала самой популярной
Прекрасное далеко
Названы реалистичные сценарии конца света
Большая резня
Зачем британцы жестоко истребляли домашних кошек и собак
Раскрыты подробности секретной разработки Samsung
Определены убийцы строителей Стоунхенджа
Опубликованы фотографии всех новых iPhone
Участвующие в «Евровидении» страны уличили в сговоре
Все материалы
Спорт
Сергей Семак«Победа "Спартака" глаз не режет»
Сергей Семак — о триумфе московского клуба, Уфе и отечественных судьях
Работа над ошибками
Команда Олега Знарка удержала преимущество над финнами и завоевала бронзу ЧМ
Кирилл Набабкин «Нам нужно побеждать, а не оглядываться на "Зенит"»
Игрок ЦСКА Кирилл Набабкин — о проигрыше «Спартаку» и соперничестве с «Зенитом»
У «Спартака» потребуют компенсацию за подожженные фанатами трибуны в Туле
Стали известны соперники сборной России по хоккею на групповом этапе ЧМ-2018
РФС назвал лучшего футболиста сезона
Скончался попавший в аварию на велосипеде бывший чемпион MotoGP
Все материалы
Культура
Не квадрат ты мне
Канны-2017. День 5: совриск между Европой и Америкой
Мне бы в небо
Канны-2017. День 4: летающие беженцы, подозрительные сумки и теракт над Годаром
«Наша жизнь — это шаманская история»
Музыканты Two Siberians о Сибири, остроге и «походах на войну»
Дензела Вашингтона в новом образе перепутали с работником «Макдоналдса»
Студия Universal представила собственную киновселенную
71-летняя Шер вышла на сцену практически обнаженной
В заставке нового «Твин Пикса» отказались от оригинальных кадров с табличкой
Все материалы
Интернет и СМИ
Опасная правда
Зачем воскрес Mr. Freeman, заставивший многих задуматься о смысле жизни
Mail.Ru выплатит премию лишенному приза из-за гражданства русскому программисту
Пользователей соцсетей поразили цены на ягоды в Магадане
Украинский журналист зачитал психоделический рэп о запрете российских соцсетей
Жажда жизни
Люди уничтожают красоту природы, порождая нищету и катаклизмы
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
Facebook оказался не против призыва избить толстых детей
Все материалы
Ценности
Когда наступит крышка
Почему россиян оставят без кабриолетов
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Jaquet Droz выпустил новые часы с арабесками
Rolls-Royce предложил корейцам автомобили в национальном стиле
Cacharel посвятил новые ароматы фламинго
Итальянцы выпустили безразмерные кольца с бриллиантами
Брошь Элвиса Пресли ушла с молотка за 205 тысяч долларов
Все материалы
Путешествия
Ultra-Orthodox Jewish women enjoy the beach at the Mediterranean Sea beach front during the last vacation day of the Jewish Passover holiday, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, April 22, 2014. (AP Photo/Oded Balilty)Для атеиста и туриста
Зачем и куда ехать путешественнику в Израиле
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
МВД России впервые возбудило уголовное дело за дебош в самолете
Жительница Перми арендовала на 99 лет необитаемый остров в Тихом океане
Пилота United Airlines арестовали за кастрацию трансгендера
Названы самые популярные российские курорты для активного отдыха
Российская компания организовала туры в ДНР
Все материалы
Из жизни
«Здесь все проще относятся к жизни»
История крымчанки, переехавшей в американский Портленд
Трое — не толпа
Как живется в любовном союзе, если в нем больше двух человек
Столетние безобразники
Пенсионеры осваивают экстремальный спорт и вливаются в тусовки
Беременная двойней Бейонсе снялась в африканском стиле
Бормотание принца Гарри озадачило немецких школьников
Камень в кольце с барахолки оказался стоящим сотни тысяч фунтов бриллиантом
На родео в Австралии бык наступил на ковбоя
Все материалы
20 фактов о новом кроссовере Skoda
Все, что нужно знать о Skoda Karoq прямо сейчас
Очередь для народа
Длительный тест Hyundai Creta: первые впечатления
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Ford сделает доступный дальнобойный электрокроссовер
«Хонда» назвала рублевые цены на новый CR-V
Renault отзовет в России 10 тысяч кроссоверов Kaptur
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы