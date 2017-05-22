Британский премьер пригрозила отказаться от невыгодной сделки с ЕС по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила отказаться от заключения соглашения с Брюсселем по условиям Brexit, если оно будет невыгодным для Соединенного Королевства. Об этом она заявила в интервью «Би-би-си» в понедельник, 22 мая.

Комментируя свое недавнее заявление о том, что Великобританию ждут «мрачные» перспективы в случае провала переговоров с Европейским союзом, Мэй напомнила, что, по ее мнению, «отсутствие соглашения лучше, чем плохая сделка. Я думаю, (...) что здесь (в Великобритании — прим. «Ленты.ру») есть люди, которые готовы подписать любое соглашение», — сказала она.

21 мая Мэй объявила о планах потребовать у ЕС по итогам Brexit компенсации, которые Брюссель обязан выплатить Лондону за участие в совместных проектах. По ее словам, сумма исчисляется миллиардами фунтов стерлингов. Говоря о совместных с Евросоюзом проектах, за участие в которых Великобритания может рассчитывать на получение денег, она назвала Европейский инвестиционный банк и Европейский инвестиционный фонд. Газета The Sunday Telegraph отмечает, что доля Великобритании в Европейском инвестиционном банке оценивается примерно в 16 процентов (10 миллиардов фунтов стерлингов, или 11,6 миллиарда евро).

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В тот же день было опубликовано интервью министра по выходу Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса. В беседе с The Sunday Times он заявил, что Лондон прекратит переговоры с Евросоюзом по Brexit, если Брюссель не перестанет требовать 100 миллиардов евро (85,9 миллиарда фунтов стерлингов) за то, что Великобритания покидает содружество.

В начале мая газета The Financial Times писала, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер требует от Лондона 50 миллиардов фунтов стерлингов за Brexit. Канцлер Австрии Кристиан Керн, по информации газеты, оценил процедуру в 60 миллиардов фунтов, а Франция и Германия настаивают на сумме в 100 миллиардов евро. По их мнению, именно столько Соединенное Королевство должно ЕС из расчета взятых на себя долгосрочных финансовых обязательств.

Тогда же Дэвис заявил, что Лондон не станет платить Брюсселю 100 миллиардов евро.

28 марта Мэй подписала письмо с уведомлением властей ЕС о формальном запуске процедуры Brexit. Переговоры об условиях этого процесса займут два года.